Die AVG-Bildung Aschersleben, die bereits rund 800 Lokführer ausgebildet hat, bietet seit 17 Jahren spezielle Weiterbildungsveranstaltungen für die Bahnbranche an.

Von René Kiel 03.11.2025, 13:00
Der Geschäftsführer der AVG-Bildung, Bildungsakademie für Bahnberufe Aschersleben, Patrick Müller-Dohmeyer (rechts), und der Fachbereichsleiter für externe Weiterbildungen des Unternehmens, Joachim Dub (2. von rechts), hatten erneut den Leipziger Fachanwalt für Bahnrecht, Andy Niekamp (links), zur Weiterbildungsveranstaltung nach Aschersleben eingeladen. Foto: René Kiel

Aschersleben - 180 Führungskräfte bundesweiter Eisenbahnverkehrsunternehmen – darunter Eisenbahnbetriebsleiter, örtliche Betriebsleiter, Fachdozenten sowie Lehr- und Ausbildungslokführer aus ganz Deutschland – trafen sich in Aschersleben im Bestehornhaus zur jährlichen Weiterbildung.