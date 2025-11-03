Oberleitungen und mehr Die AVG qualifiziert neue Bahner
Die AVG-Bildung Aschersleben, die bereits rund 800 Lokführer ausgebildet hat, bietet seit 17 Jahren spezielle Weiterbildungsveranstaltungen für die Bahnbranche an.
03.11.2025, 13:00
Aschersleben - 180 Führungskräfte bundesweiter Eisenbahnverkehrsunternehmen – darunter Eisenbahnbetriebsleiter, örtliche Betriebsleiter, Fachdozenten sowie Lehr- und Ausbildungslokführer aus ganz Deutschland – trafen sich in Aschersleben im Bestehornhaus zur jährlichen Weiterbildung.