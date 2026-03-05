Staßfurts Eisenbahnfreunde blicken auf 100 Jahre Schnellzug-Dampflok und laden zu Geburtstagsfahrten ein. Das Frühjahrslokfest startet am 28. und 29. März.

Staßfurter Bahn-Romantik – an den Gleisen zwischen der Kernstadt und Güsten.

Staßfurt - Der Verein der Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt startet mit einem Jubiläum ins Jahr 2026. Vor nunmehr einem Jahrhundert, im Januar 1926, lieferte Borsig die zwei legendären 01er, die Dampfloks 01 001 und 01 008, an die damalige Deutsche Reichsbahn aus. Das Jahr des großen Geburtstags feiert man unter anderem auf dem alljährlichen Frühjahrslokfest Staßfurt (Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, Güstener Weg). Mit Sonderzug für die Taxi-Fahrt zum Fest sowie mit Rundfahrten über Güsten, Aschersleben, Halberstadt, Oschersleben, Magdeburg und Schönebeck.