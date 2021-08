Die letzten Impfungen im Salzlandkreis sind spontan

Der Impfmarathon geht im Salzlandkreis langsam seinem Ende zu. Die Nachfrage nach den Terminen sinkt immer weiter. Wer will, kann sich jetzt spontan bei Veranstaltungen oder im Impfzentrum Staßfurt impfen lassen, bevor im Herbst alles geschlossen werden soll.

Das Team vom Medizinischen Versorgungszentrum Egeln führte beim Wasserfest in Wolmirsleben eine Spontan-Impfaktion durch mit Schwester Mandy Habedank (von links), Dr. Julia Milbradt, Ärztin Stephanie Harms und Schwester Franziska Müller.

Wolmirsleben/Staßfurt - Sie haben nicht nur gekühlten Impfstoff, neue Impfausweise, Spritzen und Tupfer im Gepäck. Auch „ihre Männer“ haben die Schwestern und Ärztinnen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Egeln am Samstag mitgebracht. „Das sind unsere Praktikanten“, scherzt die Frauenrunde, die zum Wasserfest in Wolmirsleben eine Spontan-Impfaktion durchführt.

Die „Praktikanten“ sind eigentlich Helfer und geben Formulare und Aufklärungsbögen an die Spontan-Impflinge aus. Tatsächlich kommen am Vormittag rund 15 Menschen zur Erstimpfung, den Zweittermin haben sie dann in der Praxis. Die Idee zur Aktion hatte Bürgermeister Knut Kluczka.

„Wir finden es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich ein Impfangebot bekommen“, sagt Ärztin Stephanie Harms. Beim Waldbadfest in Egeln kürzlich kamen 24, vor allem junge Menschen spontan. In Wolmirsleben eher Ü40.

Teilnehmer: „Bisher keine Zeit gehabt“

Welchen „Impfling“ man auch bei den Aktionen fragt - die meisten geben an, dass sie solche Spontan-Angebote mit groben Zeitfenster am besten einrichten können. „Ich halte die Impfung für notwendig, hatte bisher aber noch keine Zeit dafür“, sagt zum Beispiel Hartmut Czischek. Privat sei gerade viel zu tun. „Und da ich gleich hier in Wolmirsleben wohne, hat das gepasst.“

Das MZV Egeln hat nach eigenen Angaben schon über 3000 Impfungen durchgeführt und bietet dazu auch samstags Termine an, die noch gut angenommen werden. „Ab Herbst wird es sicher ein fließender Übergang zum reinen Impfen in den Arztpraxen werden“, so Ärztin Stephanie Harms.

Dass immer weniger Menschen noch eine Impfung wollen oder brauchen, wird auch im Impfzentrum Staßfurt immer deutlicher. Die Nachfrage sei in den vergangenen Tagen weiter gesunken, teilte der Salzlandkreis als Träger Ende letzter Woche mit. Der Betrieb der Impfstationen in den Städten und Gemeinden sei deswegen eingestellt worden.

Damit wird im Impfzentrum Staßfurt mehr Zeit für Spontan-Impfungen frei, die jetzt auch am Samstag dort stattfanden. Der Andrang war nicht übermäßig, aber es fanden sich im Minutentakt Menschen mit und ohne Termin ein. So wurde etwa Heidrun Jakobi aus Bernburg von ihren Kindern nach Staßfurt begleitet. „Meine Tochter hat mich heute hergebracht, damit ich es auch weg habe. Ich hatte bisher keine Lust“, sagte sie.

Wochentags ohne Termin

Ähnlich ging es auch Frank Reinke aus Bernburg, der eigentlich seine Tochter zum Impfzentrum Staßfurt fuhr. „Ich habe spontan nachgefragt und es war gar nicht kompliziert“, berichtete er und kann seinen neuen Impfausweis vorzeigen. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einen Impftermin braucht, ist das Thema für ihn dann auch erledigt.

Die Spontan-Impfungen, die in Staßfurt seit Juli immer mehr ausgeweitet wurden, sind nun immer (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr) im Impfzentrum möglich. Ab Ende August sollen nur noch Zweitimpfungen verabreicht, Ende September das Impfzentrum ganz geschlossen werden.

Der Salzlandkreis hat momentan eine der niedrigsten Inzidenzen landesweit – 0,5 (Stand 6. August). Ebenso ist die Impfquote im Landesvergleich hier am niedrigsten. 51 Prozent (97 825 Menschen) im Salzlandkreis haben bisher eine Erstimpfung bekommen, 43 Prozent (82924 Menschen) sind komplett geimpft - in anderen Regionen liegt die Quote bei bis zu 65 Prozent.

Die meisten „Impflinge“ wollten sich schon länger impfen lassen und hatten nun am Wochenende endlich mal Zeit dafür, berichteten sie. Foto: F. Richter

Viele Bernburger wie Frank Reinke kamen am Samstag nach Staßfurt. Foto: F. Richter