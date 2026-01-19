Noch hängt die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in Staßfurts Straßen und Bäumen. Der Abbau könnte diese Woche starten.

Die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in der Steinstraße.

Staßfurt - In Staßfurts Versorgungszentrum Steinstraße wie auf der anderen Seite des Bahnhofs, im Versorgungszentrum Hohenerxlebener Straße, sind die Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten nach wie vor präsent. Über den Straßen hängen die Sterne, in Bäumen Lichterketten. „Der Rückbau der Weihnachtsbeleuchtung kann bei den derzeitigen Wetterbedingung nicht starten“, erläutert Torsten Beyer, Bereichsleiter Technik bei Staßfurts Stadtwerken auf Anfrage.