Die Polizei sucht nach Tätern, die in Aschersleben und Egeln Portemonnaies gestohlen haben

Egeln/Aschersleben (vs)

Die Polizei im Salzlandkreis hat eine öffentliche Fahndung nach zwei Tätern herausgegeben. Den Tätern wird Diebstahl und Betrug vorgeworfen.

Am Montag, 22. Februar, wurde in einem Supermarkt in Egeln gegen 13.40 Uhr einer 87-jährigen Rentnerin das Portemonnaie gestohlen. Die Täter sind unbekannt. Anschließend begaben sich zwei Täter zur Sparkassenfiliale und hoben dort um 13.46 Uhr Bargeld am Automaten ab. Die Verdächtigen wurden durch die Kamera des Objektes aufgezeichnet. Die im Foto abgebildeten Personen sind der Taten oder zumindest der Beteiligung dringend verdächtig.

Einen ähnlichen Vorfall gab es am gleichen Tag in Aschersleben. In einem Supermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße wurde einer 66-Jährigen das Portemonnaie gestohlen. Anschließend begaben sich zwei Täter zur Filiale der Volksbank auf dem Tie und hoben dort um 9.39 Uhr Bargeld am Automaten ab. Die Verdächtigen (männlich und weiblich) wurden durch die Kamera des Objektes aufgezeichnet und ähneln in Statur und der Kleidung den aufgenommenen Verdächtigen aus Egeln.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Personen geben? Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter (03471) 37?90 entgegen.