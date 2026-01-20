Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen in Staßfurt aus Stadt und Kreis im Januar 1976 bewegt hat.

Bau auf, bau auf: Arbeitspause einer Baubrigade. Die Bauarbeiter des VEB Kreisbaubetriebs Staßfurt bauten die Poliklinik Staßfurt.

Staßfurt - Orkanartige Stürme am 2. und 3. Januar verursachten erhebliche Schäden, vor allem Glas- und Dachschäden in der Stadt. Besonders die Energiearbeiter waren im ständigen Einsatz zur Beseitigung der Schäden am Energienetz. Die Kreiskatastrophenschutzkommission spricht den Einsatzkräften für ihre Einsatzfreudigkeit und der Bevölkerung für ihr aktives Mitwirken ihren Dank aus. In mehreren Beiträgen aus Anlass des 100. Geburtstages des ersten Präsidenten der DDR wurde über dessen große Leistungen berichtet. Auf vielen Festveranstaltungen, so auch im Salzlandtheater Staßfurt, wurden Leben und Kampf gewürdigt. Viele Begegnungen und Episoden erinnern an Größe, Wärme und Beliebtheit des Präsidenten.