Diebe stehlen 1700 Liter Diesel in Hecklingen und Staßfurt

Diesel ist so begehrt wie nie. In Hecklingen und Staßfurt sind Diebe unterwegs.

Hecklingen/Staßfurt - vs

Am Sonntag zwischen 13 und 18.30 Uhr wurden in Hecklingen aus zwei Sattelzugmaschinen etwa 1000 Liter Diesel entwendet. Die Laster waren neben einem weiteren Lkw auf einem Firmengrundstück in der Staßfurter Straße abgestellt. Von allen drei Fahrzeugen wurden die Tankverschlüsse ohne weitere Gewalt geöffnet und anschließend der Diesel abgezapft. Bei dem dritten Fahrzeug wurde nur der Tankdeckel geöffnet.

Am Wochenende wurden auch aus zwei Diesellokomotiven, die im Bereich der Förderstedter Straße in Staßfurt auf den Gleisen eines Firmengeländes abgestellt waren, etwa 700 Liter Diesel entwendet. Der Wagenmeister hatte den Diebstahl am Sonntagabend gegen 18 Uhr bemerkt. Letztmalig wurde am Sonnabendmittag gegen 12 Uhr dort gearbeitet.

Für die Ermittlungen nimmt die Polizei zu beiden Fällen Zeugenhinweise unter (03471) 3790, entgegen.