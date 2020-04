In Aschersleben sind Diebe in Bürogebäude der Deutschen Bahn eingebrochen und haben Autoschlüssel geklaut. Symbolfoto: Anja Guse

In Aschersleben haben Diebe Transporter geklaut und damit eine Spritztour gemacht. Einen konnte die Polizei erwischen.

Aschersleben (vs) l In Aschersleben sind zwei Transporter geklaut worden. Die dafür notwendigen Schlüssel hatten die Diebe aus Brüoräumen der Deutschen Bahn in der Heinrichstraße. Die Transporter standen vor der Tür, allerdings fehlten an einem Fahrzeug Kennzeichen. Die nahmen die Diebe einfach von einem anderen Wagen.

Kurze Zeit später fanden Beamte im Bereich Westerberge eines der Autos. Den zweiten Transporter fanden sie gegen Mittag im Bereich der Klopstockstraße. Während der Untersuchung am Wagen fiel den Beamten ein 17-Jähriger auf, der dann vor der Polizei fliehen wollte.

Die Polizisten hinderten ihn daran und fanden in seiner Hosentasche den Autoschlüssel zum geklauten Wagen - und im Rucksack des jungen Mannes dann auch den zweiten. Die Ermittlungen laufen.