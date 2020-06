Bei Neugattersleben sind Diebe auf einer Baustelle fündig geworden und haben einige Utensilien mitgehen lassen.

Neugattersleben (vs) l Diebe haben am Wochenende auf einer Baustelle bei Neugattersleben im Salzlandkreis alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war. Wie die Polizei am Montag mitteilt, griffen die unbekannten Täter scheinbar zielgerichtet auf einer Baustelle im Bereich der A14 sechs Baustellenfahrzeuge an und klauten insgesamt 2100 Liter Diesel. Außerdem wurden aus einem Baucontainer ein Kühlschrank, ein Staubsauger, die Kaffeemaschine und Bargeld gestohlen.

Den Tätern reichte das aber offensichtlich nicht und sie zogen zu einer nahegelegenen Baustelle weiter. Dort klauten sie nochmnal zwei Gittertüren, zwei Tretgitter und einen Wasserschacht.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis auch telefonisch unter 03471/3790 entgegen.