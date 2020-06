In Neugattersleben wurde von einer Baustelle eine Toilettenhäuschen gestohlen.

Neugattersleben (vs) l Unbekannte haben von einer Baustelle an der Schloßbrücke in Neugattersleben ein Dixi-Klo entwendet. Am Montag stellten die Bauarbeiter den Verlust des heiligen Örtchens fest. Laut Polizei gab es keine Hinweise darauf, dass der Vermieter des Häuschen selbiges vielleicht abgeholt hat, weshalb die Beamten wegen Diebstahls ermitteln.

Die Baustelle war nicht umzäunt und mit einem Fahrzeug erreichbar. Das Dixi-Klo muss laut Polizei zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montagmorgen vorgefallen sein. Die Toilettenbox wurde zur Fahndung ausgeschrieben - auch sie besitzt eine Identifzierungsnummer.