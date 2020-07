In Staßfurt sind Diebe in einen Supermarkt eingebrochen und haben sich am Automaten zu schaffen gemacht - mit Erfolg, wie nun bekannt wurde.

Staßfurt/Schönebeck (vs/am) l Die Einbrecher in den Kaufland-Supermarkt in Staßfurt waren in der Nacht zu Montag wohl doch beim Aufbrechen des Geldautomaten erfolgreich und sind mit einer hohen Geldsumme entwischt. Die Salzlandsparkasse bestätigte am Dienstag auf Volksstimme-Nachfrage, dass die Täter in etwa 90.000 Euro erbeutet hätten. Das Polizeirevier Salzlandkreis hatte am Montag noch vermeldet, dass die Einbrecher „augenscheinlich“ nicht an Bargeld gelangt seien. Die MZ hatte zuerst über die erbeutete Summe berichtet.

In der Nacht zu Montag waren die Diebe nach Polizeiangaben über das Dach des Marktes ins Innere einer Bäckereifiliale gelangt. Von deren Lagerraum aus stemmten sie eine Wand auf, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Nach Angaben der Sparkasse wohl mit Erfolg.

„Bei den Tätern muss es sich um Profis gehandelt haben, da bestehende Sicherheitsvorkehrungen sowohl am Objekt als auch am Geldautomaten umgangen wurden“, erklärte gestern Stefan König vom Vorstandssekretariat der Salzlandsparkasse. Der Gesamtschaden am Einkaufsmarkt und am Automaten selbst ließe sich noch nicht beziffern.

Ende Januar hatte es im E-Center in der Stadionstraße in Schönebeck einen ähnlich gelagerten Vorfall gegeben. Auch hier waren Einbrecher über das Dach in den Markt eingedrungen. Aus dem Geldautomaten eines anderen Geldinstitutes in der Passage holten sie nach Polizeiangaben eine ähnlich hohe Summe wie jetzt in Staßfurt. Der oder die Täter flüchteten mit etwa 100.000 Euro. Auch hier hatten die Alarmsysteme wohl nicht angeschlagen.

„Der Tatortbefund wurde am Montag in den Vormittagsstunden durch die Kriminaltechnik vor Ort aufgenommen. Hierbei blieb zunächst unklar, ob die Täter überhaupt an Beute gelangt sind“, erklärte am Dienstag Polizeisprecher Marco Kopitz. „Augenscheinlich (ohne tiefere fachmännische Prüfung) war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, ob und wie der Automat geöffnet wurde und ob Bargeld fehlt.“ Wie die Täter dabei vorgingen, sei Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, unter Telefon (03471) 37 90, entgegen.