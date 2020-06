Im Salzlandkreis wurden erneut Kennzeichen gestohlen. Dieses Mal gingen die Täter aber rabiater vor.

Staßfurt (dt) l Im Salzlandkreis sind erneut Autokennzeichen gestohlen worden. In Staßfurt haben unbekannte Täter die beiden hinteren Kennzeichen zweier auf einem Parkplatz an der Lehrter Straße abgestellter Autos geklaut. Die Fahrzeuge mit der Kennung "SLK-ES 888" und "ASL-D 1997" waren dort am Donnerstag zwischen 7.00 und 16.15 Uhr geparkt, so die Polizei.

Die Kennzeichen wurden allerdings im Gegensatz zu Diebstählen in Bernburg und Aschersleben vergangene Woche nicht fachgerecht abmontiert, sondern mitsamt der Halterung abgerissen.

Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bislang wurde den Beamten noch keine andere Verwendung bekannt.