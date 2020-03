In Aschersleben sind Diebe in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben die Wertsachen stehen lassen.

Aschersleben (vs) l In Aschersleben ist in der Nacht zum Sonntag in drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Knape-Straße eingebrochen worden.

Laut Polizeiangaben ließen der oder die Täter dabei aber teils hochwertige Gegenstände in den drei Kellern stehen und beschränkten ihren Diebeszug lieber auf Toilettenpapier und Konservendosen.