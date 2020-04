In Förderstedt wurde ein Traktor geklaut. Symbolfoto: Anja Guse

In Förderstedt hat ein Mann einen Traktor geklaut, ist erst nach Staßfurt und dann ziellos auf einem Acker herumgefahren.

Förderstedt (vs) l In Förderstedt hat ein mutmaßlicher Täter einen Traktor geklaut und damit eine Spritztour auf dem Acker gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Traktor samt Anhänger am Mittwochabend von einem landwirtschaftliche Betrieb bei Förderstedt gestohlen. Auf der Landstraße wurde das Gespann dann von einem Zeugen bemerkt, der wusste, dass es eigentlich nicht unterwegs sein sollte.

Der Eigentümer meldete sich bei der Polizei, die nach dem Fahrzeug suchte und am Abend noch fündig wurde. Der mutmaßliche Täter fuhr damit offensichtlich ziellos auf einem Acker im Bereich Neu Staßfurt hin und her. Der Mann flüchtete vor den Polizisten zu Fuß, der Traktor wurde dem Eigentümer offensichtlich ohne Schäden übergeben. Die Ermittlungen dauern an.