In Bernburg sind Diebe in eine Wohnung eingebrochen. Foto: Andreas Gebert/dpa

In Bernburg im Salzlandkreis wurde in eine Wohnung eingebrochen. Etliche teure Gegenstände wurden geklaut. Die Polizei ermittelt.

Bernburg (vs) l Diebe haben aus einer Wohnung in der Bernburger Beethovenstraße mehrere teure Gegenstände gestohlen. Montagabend zwischen 21.30 und 22 Uhr brachen sie in die Wohnung des Opfers ein und stahlen eine X-Box, eine Nintendo Switch, Bargeld, die Uhrensammlung und einen Silberbarren sowie zwei Goldmünzen. Den Wert des Diebesgutes gab die Polizei nicht an.

Der Betroffene selbst war nicht zuhause, Nachbarn hatten die offene Wohnungstür bemerkt und die Polizei alarmiert. Erst als diese bei dem Mann anrief, konnte das Diebesgut genau festgestellt werden.

Die Kripo wurde hinzugezogen und sicherte Spuren. Ein eingesetzter Fährtenhund konnte leider keine Spur mehr aufnehmen. Auch die Nachbarn bemerkten an diesem Abend keine Auffälligkeiten.