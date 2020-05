Die Polizei hat in Nienburg im Salzlandkreis Personen zur Rechenschaft gezogen, die Sperrmüll mitgenommen hatten.

Nienburg (vs) l Die Polizei hat am Freitagmorgen zwei Personen mit geklautem Sperrmüll in Nienburg ertappt. Die beiden hielten sich in einem Garagenkomplex in der Werftstraße auf. Eine Zeugin kam das seltsam vor und sie rief die Polizei.

Die Beamten fanden im Auto der beiden mehrere kleine und größeren Möbelstücke. Sie gaben an, dass sie die Sperrmüllhaufen in Nienburg nach brauchbaren Gegenständen durchsucht hätten. Allerdings handelt es sich dabei um einen Straftatbestand, genauer gesagt um Diebstahl, da es sich dabei um Eigentum von der Gemeinde handelt, wenn ein Termin für Sperrmüllabholung vereinbart wurde, so die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die beiden mussten die Fundstücke wieder zurückbringen.