Das Internet in Neundorf ist instabil und langsam. Die Anwohner wünschen sich auch hier Glasfaserkabel.

Neundorf l Die zweitgrößte Ortschaft der Stadt Staßfurt ist digital gesehen noch nicht in der Gegenwart angekommen. In Neundorf ist das Internet nicht stabil. Das zeigte Ortschaftsratsmitglied Katja Hesse (parteilos) bei der vergangenen Sitzung des Ortschaftsrates. Sie hat die Datenströme gemessen. „Es schwankt“, sagt sie. „Mal haben wir Geschwindigkeiten bis zu 17 Mbit pro Sekunde, dann bricht es manchmal zusammen“, erzählt Katja Hesse weiter.

Auch der Ortsbürgermeister Stefan Riemann (parteilos) berichtet von Schwankungen im Internet. Verlässlich geht anders. Gerade in Corona-Zeiten, in denen vermehrt im Homeoffice gearbeitet wurde, sind diese Bedingungen in Neundorf für viele Anwohner im Jahre 2020 nicht mehr zeitgemäß.

Schon 2011 wurde Neundorf vom Anbieter MDDSL mit Kupferkabel versorgt. Mit dieser Zwischenlösung sind theoretisch Bandbreiten bis zu 30 Mbit pro Sekunde möglich. Aber auch das ist nicht mehr modern.

In Förderstedt, Glöthe, Üllnitz, Rothenförde, Athensleben, Löderburg, Lust, Neu Staßfurt, Brumby aber auch der Kernstadt sind dank Glasfaserkabel Geschwindigkeiten bis zu 200 Mbit pro Sekunde möglich.

Ist so ein Ausbau auch in Neundorf möglich? Das wird derzeit geprüft. „Wir wissen seit Jahren um die sehr schlechte Situation in Neundorf“, sagt Christian Schüler von der Staßfurter Wirtschaftsförderung. „Es gibt nicht genug Steckplätze im Verteiler. Wir haben die Fühler aber anderweitig ausgestreckt.“ Dabei wurde sich noch nicht auf einen Anbieter festgelegt. „Wir sind in guten Gesprächen mit Anbietern und kümmern uns intensiv darum“, so Christian Schüler.

Möglich ist in Neundorf dann auch, dass sich eine bestimmte Anzahl von Haushalten an dem Ausbau beteiligt. Es muss also geprüft werden, ob der Ausbau mit Glasfaserkabel wirtschaftlich sinnvoll ist. Dann wird in jeder Straße im Ort geschaut wie die technologische Situation ist.

Neben Neundorf fehlt es auch noch in Hohenerxleben, Rathmannsdorf und Löbnitz an Glasfaserkabel.