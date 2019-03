Für Danny in der fünften Klasse ist die Arbeit auf dem Tablet-Computer im Unterricht zur Routine geworden. Foto: Thomas Höfs

In Schneidlingen ist die zweite 5. Klasse schon digital im Unterricht unterwegs. 2020 folgen zwei weitere Klassen.

Schneidlingen l In der fünften Klasse in der Sekundarschule LebenLernen sitzen die Schüler an ihren Tablets. Die kleinen Finger huschen über die Glasfläche. Im Biologieunterricht beschäftigen sich die 24 Mädchen und Jungen mit den Lurchen. Es geht um die Lebensweise der kleinen Tiere sowie die Fortpflanzung und die Nahrung. Die Schüler sollen dazu ein Schaubild anfertigen.

Schon nach wenigen Minuten meldet sich der erste Schüler bei Lehrerin und Schulleiterin Elke Atzler. Ob er sein Schaubild schon mal an die Tafel projizieren könne, fragt er. „Kein Problem“, sagt sie. „Melde dich in der Tafel an und zeige dein Schaubild.“

Zukunft ist Alltag

In der Sekundarschule Hecklingen ist die Zukunft Alltag. Hier ist die digitale Vernetzung und die Einbindung digitaler Geräte langst zum Standard geworden. Inzwischen kommen die Schulleiter aus anderen Schulen des Salzlandkreises nach Schneidlingen, um sich dort anzusehen, was so an kaum einer zweiten Schule im Land gibt.

Die zweite fünfte Klasse hat im vergangenen Sommer Tablet-Computer erhalten. Inzwischen stehen den sechs Klassen sieben digitale Tafeln zur Verfügung. Schritt für Schritt sollen immer mehr Fächer auf die digitalen Geräte umgestellt werden. Im Fach Biologie ist das längst Alltag für Elke Atzler. Die Geräte sind so leistungsfähig und sie und ihre Lehrer haben so viele Erfahrungen gesammelt, dass sie die kleinen Tablets ganz selbstverständlich im Unterricht einsetzen.

Mit einigen Fingerübungen auf ihrem Tablet kann sie einen Frosch virtuell in die Klasse zaubern. Das habe schon die Eltern beeindruckt, schmunzelt sie.

Rasend schnell lernen

Die Schüler haben den Umgang mit den Geräte im Unterricht rasend schnell gelernt. Kürzlich hatte die Klasse ein Projekt. Beschäftigt haben sich alle mit dem alten Ägypten. Verschiedene Aufgaben mussten gelöst werden, wie in anderen Schulen auch. Außerdem sollten die Schüler selbst etwas basteln. Darüber haben die einzelnen Gruppen kleine Filme mit den Tablets gedreht. Mal laufen sie im Zeitraffer oder mit poppiger Musik auf der Tafel. Das habe allen sehr viel Spaß gemacht und alle haben etwas gelernt, erläutert die Schulleiterin.

Ende Juni wird es an der Schule eine weitere Veranstaltung mit anderen Lehrern und Schulleitern aus dem Salzlandkreis und darüber hinaus geben. Auch dabei soll es darum gehen, wie die Schule mit den neuen digitalen Geräten den Unterricht durchführt und welche Erfahrungen die Lehrer damit gesammelt haben. Elke Atzler ist von der neuen Technik überzeugt. Vor allem sorgen die Geräte auch dafür, dass sich ihre Schüler über einen langen Zeitraum am Tag konzentrieren.

Im kommenden Schuljahr bekommt nicht nur die nächste fünfte Klasse die Tablets, sondern auch die achte wird die Geräte bekommen. Die digitale Umrüstung gehe dann einfach schneller, meint sie zur Begründung. Nur die Bandbreite, mit der das Haus an das Internet angeschlossen ist, könnte noch etwas größer sein, schildert sie. Wenn die knapp 50 Schüler alle gemeinsam im Netz surfen, werde es sehr langsam.

Hier könnte die Schule in Zukunft noch etwas besser angebunden werden. Denn mit jedem weiteren Schuljahr steigt noch die Zahl der Nutzer von Tablets im Haus. Im kommenden Jahr wird sie sich verdoppeln.

Drahtlos unterwegs

Drahtlos funktioniert die Kommunikation zwischen den Geräten im ganzen Haus. Graue Kästen mit Antennen sind dazu in den Räumen befestigt. Sie sorgen dafür, dass sich das Funknetz im ganzen Gebäude verbreitet.

Die technische Ausrüstung ist inzwischen auch bei anderen Schulen in den Fokus gerückt, erzählt sie. Immer wieder habe die Sekundarschule in den vergangenen Wochen Besuch von anderen Schulen bekommen. Die Leute sahen sich dabei vor allem die technische Ausstattung an. Wenn immer mehr Schulen digital umgerüstet werden, sei das sehr interessant.

Obwohl die Sekundarschule Schneidlingen bestens technisch ausgerüstet ist, hofft die Schulleiterin auf weitere Mittel nach der Einigung von Bund und Ländern zur weiteren Digitalisierung der Schulen. Noch viele Ideen habe sie, was sich verbessern könne, sagt sie.

Gewisse Routine

Nach eineinhalb Jahren mit den Tablets im Unterricht habe sich bei den Kollegen eine gewisse Routine eingespielt. Immer umfangreicher werden die Anwendungen in den Unterrichtsstunden. Vor allem aber sei die Nutzung der Tablets die beste Vorbereitung der Schüler auf ihr späteres Berufsleben, ist sie überzeugt. Schon jetzt funktioniere in der Wirtschaft nichts mehr ohne Computer. Diejenigen Schüler, die jetzt schon im Unterricht damit aufwachsen, hätten später die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ist sie sicher.

Vor allem aber mache die Nutzung der Geräte den Schülern auch sehr viel Spaß und sie arbeiten sehr gern damit, auch wenn es mitunter harte Nüsse im Unterricht zu knacken gibt, hat sie beobachtet. Verblüfft ist sie vor allem, wie schnell die Mädchen und Jungen den Umgang mit den Geräten gelernt haben. Und wenn es doch mal ein Problem geben sollte, helfen sich die Schüler auch mal untereinander gern weiter, zeigt sie. Diese Erfahrung sei auch für das spätere Berufsleben wichtig.