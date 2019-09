So soll die neu geschaffene "Salzlandkarte" aussehen, die in einem ersten Schritt Schüler als Ticket für den Busverkehr gelten soll. Foto: Salzlandkreis

Mit der Salzlandkarte geht der Salzlandkreis neue Wege. Sie soll später als kontaktloses Zahlungsmittel dienen.

Staßfurt l Der Salzlandkreis hat am Montag in Staßfurt die „Salzlandkarte“ vorgestellt, die ein Wegbereiter für die Digitalisierung sein soll. In einem ersten Schritt soll die Karte für Schüler, die täglich mit dem Bus zur Schule fahren, als Ticket gelten und den bisher üblichen Schülerfahrausweis ersetzen. Die Karte kann auch mit Geld aufgeladen werden und kann zum Beispiel als Zahlungsmittel in der Kantine eingesetzt werden. Ab dem zweiten Schulhalbjahr 2020/2021 soll das Modellprojekt an drei Schulen im Salzlandkreis getestet werden.

In weiteren Schritten soll die „Salzlandkarte“ mit der Sparkasse als ersten Partner irgendwann eine normale Sparkassenkarte ersetzen. Die Verantwortlichen stellen sich bargeldloses Bezahlen in Museen, im Schwimmbad oder bei kleinen Händlern vor. „Die Salzlandkarte soll Barrieren abbauen“, sagt Landrat Markus Bauer (SPD). Deutschlandweit sei das Projekt ein Vorrreiter. „Wir wollen uns trauen, innovativ zu sein“, so Bauer.