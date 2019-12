Ein knallhartes Duell lieferte sich der Löderburger Danny Hempel mit den Kommunalpolitikern und der Stadtverwaltung im Staßfurter Stadtrat.

Löderburg/Staßfurt l Nach einer nervenzerreibenden Debatte über eineinhalb Stunden am Donnerstagabend im Stadtrat kommt der Erfolg: Die Löderburger können ihre Forderung, so schnell wie möglich eine neue Sporthalle im Ort zu bekommen, durchsetzen. Sie erwirken, dass die Stadt Staßfurt für 2020 Jahr Geld für die Planungen freimacht, damit die Bauarbeiten zügig beginnen können.

Danny Hempel (SPD), Ortschaftsrat in Löderburg und stellvertretender Ortsbürgermeister, schaffte es, im Stadtrat alle Gegenargumente zu entkräften. Der Stadtrat stimmte seiner Sichtweise schließlich zu, knapp aber immerhin (Zustimmung: 15 Stimmen von SPD, UBvS, AfD und Teilen der Linken; Ablehnung: 12 Stimmen von FDP und CDU; Enthaltung: 4 von Linke und Grüne).

Dickes Fell

Für Danny Hempel persönlich ist die Debatte ein Spießrutenlaufen: „Mir macht das nichts aus. Aber was passiert, wenn sich andere Bürger an den Stadtrat wenden, die vielleicht nicht so ein dickes Fell haben? Die lassen sich hier doch nie wieder blicken!“, so Hempel zur Volksstimme. Die Art und Weise, wie er im Stadtrat abgebügelt und ihm über den Mund gefahren wurde, sei abschreckend und nicht demoktratieförderlich.

Mehrere Hürden hielt der Stadtrat für die Löderburger bereit: Ihr Antrag war gar nicht mehr auf der Themenliste des Stadtrats. Sie wollten per Antrag erreichen, dass der Stadtrat den Beschluss für einen Ersatzneubau einer Schul- und Vereinssporthalle in Löderburg fasst. Während Stadtrat Ralf-Peter Schmidt (UBvS) das Verschwinden des Antrags von der Themenliste am Donnerstag scharf kritisiert, verteidigt Stadtratsvorsitzender Peter Rotter (CDU) das Vorgehen. Für Schmidt muss jede Idee der Ortschaften im Stadtrat besprochen werden und nur das sei demokratisch. Für Rotter nicht, weil die Ausschüsse das Thema vorher zurückgestellt haben und noch weiter fachlich darüber beraten wollen.

In dem Moment schien das Thema Löderburger Sporthalle erledigt. Doch Danny Hempel versuchte es nochmal, in der Einwohnerfragestunde. Denn die Verwaltung hatte ihn informiert, er habe als stellvertretender Ortsbürgermeister das Recht, im Stadtrat drei Minuten zu reden.

Erste Ermahnung

Es folgte die erste Ermahnung des Stadtratsvorsitzenden Peter Rotter: Hempel dürfe nur zu bestimmen Themen sprechen. In der Einwohnerfragestunde müsse er aber eine konkrete Frage stellen und dürfe keine Statements abgeben. Mehrmals unterbrach Rotter Hempel und ermahnte ihn.

Also blieb Hempel geduldig. „Aus der Sicht unseres Mitglieder des Ortschaftsrats Löderburg wurden die Ausschussmitglieder des Stadtrats von der Verwaltung in eine bestimmte Richtung gedrängt und zwar in die Richtung, unseren Antrag zurückzustellen.“ Alle drei Ausschüsse hatten den Antrag zurückgestellt. Dann fragte er: „Warum hat die Stadt so eine Macht, diese Entscheidung bei den Kommunalpolitikern herbeizuführen?“

Führende Stadträte wie Klaus Stops (CDU), Günter Döbbel (FDP), Gerhard Wiest (Die Linke) und Peter Rotter beteuerten: Sie hätten sich noch nie unter Druck gesetzt gefühlt von der Verwaltung. Als Hempel weiter sprechen wollte, gab es die nächste Ermahnung von Rotter.

Planungskosten freigeben

Später hatte Hempel dann doch noch die Chance, seine drei Minuten im Stadtrat zu sprechen. Nämlich zu dem Antrag, mit dem der Löderburger Ortschaftsrat und Stadtrat Carsten Fütterer (Die Linke) die Sache mit der Sporthalle auch vorantreiben wollte: Die Stadt soll Planungskosten für die Bauarbeiten in 2020 freigeben, soll der Stadtrat beschließen.

Ein Teil des Stadtrats ging mit der Stadtverwaltung mit. Günter Döbbel (FDP): „Ob wir drei Millionen Euro für einen Neubau oder eine für eine Sanierung ausgeben, ist schon ein Unterschied. Wir müssen uns das nochmal genau überlegen. Wir könnten viel sparen.“

Hans-Georg Köpper von der Verwaltung: „Es ist offenbar der Eindruck entstanden, dass wir nicht mit Hochdruck an dem Thema arbeiten.“ Planungen, Gutachten und vier Varianten-Vorschläge sprächen dagegen. Aber Geld für Planungskosten könne man erst einplanen, wenn man sich für eine Variante zwischen Neubau oder Sanierung entschieden habe.

Auf Zeit spielen

Danny Hempel antwortete unverblümt: „Ja, Ihr Eindruck ist korrekt. Die Löderburger denken wirklich, dass auf Zeit gespielt wird. Die Halle ist seit einem Jahr geschlossen und wenn wir jetzt wieder warten, verschiebt sich alles noch mehr. Die Situation ist für die Bürger nicht befriedigend.“

Ralf-Peter Schmidt (UBvS) kritisierte die Stadt und ihren Umgang mit Löderburg scharf. Auch er sieht eine Hinhaltetaktik. „Sportgruppen brechen zusammen. So können wir keinen Ort und keine Schule behandeln.“

Bianca Görke (Die Linke) entkräftete die Argumente der Verwaltung: „Wir brauchen Geld, um die Planungen anzufangen. Wenn wir uns zuerst für eine Variante entscheiden, müssen wir danach wieder warten, bis wir die Planungskosten einstellen. Wir sollten einen Schritt auf Löderburg zugehen.“

Nachdem der Stadtrat im Sinne der Löderburger abgestimmt hatte, reagierte Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) genervt: „Und wie viel Geld bitte soll ich jetzt in den Haushalt einstellen?“ Schließlich sagte Wagner, er werde 50 000 Euro für die Planungskosten in 2020 freimachen.