Staßfurt - Endlich wieder was los für die Jugend in Staßfurt! Am Strandsolbad eröffnete DJ-Team Mütze Katze aus Berlin am Sonnabend seine Openair-Saison 2023. Und das neben heißer Mucke immer wieder auch mit Feuer und Flamme. Keine schlechte Idee bei kühlen 9 Grad Celsius, die um Mitternacht nur herrschten.