Drei Autos brennen in einer Nacht

In drei verschiedenen Orten im Salzlandkreis brennen in der Nacht zum Montag Autos. Egeln, Bernburg, Neugattersleben. Ist es Brandstiftung? Ist es Zufall?

Die Polizei ermittelt in drei Fällen von brennenden Autos im Salzlandkreis.

Egeln/Bernburg/Brumby/Neugattersleben - Einen Halloweenstreich schließt Polizeisprecher Marko Kopitz aus. Aber das gleich drei Autos in einem Landkreis in der gleichen Nacht in Flammen aufgehen, das habe Seltenheitswert, muss auch der erfahrene Polizist einräumen.