Drei Euro für Corona-Test: Wie gehen Testzentren im Salzlandkreis damit um?

Seit April 2021 befindet sich auch in Löderburg ein Testzentrum. In der Gaststätte „Zum Salzfässchen“ wird täglich getestet.

Staßfurt/Schönebeck - Corona schien in den vergangenen Wochen fast schon ein Fremdwort zu sein. Andere Problemlagen haben die Nachrichten dominiert, auch weil die Corona-Inzidenzen seit Beginn des Frühlings niedrig und die Krankheitsverläufe bei vielen meist mild waren. Seit einigen Wochen steigen die Zahlen aber nun wieder, auch im Salzlandkreis. Am Dienstag Nachmittag lag die Inzidenz laut der Homepage vom Robert-Koch-Institut im Salzlandkreis bei 309,9. Jeden Tag kommen zum Teil Hunderte erfasste Corona-Fälle dazu.Mitten in der Sommer-Welle läuft die aktuelle Testverordnung am 30. Juni aus.