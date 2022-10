Drei Viertel der Flüchtlingsunterkünfte im Salzlandkreis belegt

Seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine sind wieder mehr Menschen auf der Flucht. Kann der Salzlandkreis eine neue Flüchtlingswelle im Herbst verkraften? Die Kreisverwaltung ist optimistisch.

In Eggersdorf bei Schönebeck wurde Anfang des Jahres eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet.

Staßfurt - 2015, auch als Folge des Bürgerkriegs in Syrien, kamen erstmals besonders viele Menschen nach Deutschland, um eine sichere Unterkunft zu finden. Ein Teil davon auch in den Salzlandkreis. Aufgrund des Ukraine-Kriegs sind in diesem Jahr wieder viele Menschen auf der Flucht. Wie gut ist der Salzlandkreis bei der Unterbringung von Geflüchteter aufgestellt?