Wie zukunftstauglich sind Drohne, Flugtaxi & Co.? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt erste Ergebnisse eines Projekts in Cochstedt vor.

Drohne und Flugtaxi in Cochstedt im Zukunftstest

Im November 2022 wurde auf dem Verkehrsflughafen in Cochstedt eine Paketdrohne getestet.

Cochstedt - Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das auf dem Verkehrsflughafen Magdeburg-Cochstedt ein Drohnentestzentrum aufbaut, steht am kommenden Dienstag wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dort werden die Ergebnisse eines neuen Projekts in einer Pressekonferenz vorgestellt und Szenarien beispielhaft in einer Flugvorführung demonstriert, teilte DLR-Sprecherin Jasmin Begli der Volksstimme mit.