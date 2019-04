Wochenlanger Sonnenschein, kaum Regen. Der Frühling präsentiert sich 2019 in Hochform. Das treibt Landwirten Sorgenfalten auf die Stirn.

Staßfurt l „Die Voraussetzungen sind ungleich schlechter als 2018, wo wir wenigstens bis Mitte April noch Regen hatten und damit etwa 100 Milliliter verfügbares Wasser im Boden.“ Wenn Carl-Albrecht Bartmer aus Löbnitz über die frisch bestellten Felder schaut, stehen ihm tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Der Landwirt und Ehrenpräsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) macht deutlich: „Der Boden ist diesbezüglich im Vergleich zu vor einem Jahr leer.“ Alles was jetzt wachsen will, benötigt Wasser. Wenn das ausbleibt, gehen die Pflanzen ein. Der Zustand - weit vor der Ernte - sei schon jetzt katastrophal.

Deutschland droht eine noch extremere Dürre als im letzten Sommer. Und auch in Staßfurt und Umgebung droht großes Ungemach. Der April war bisher sehr trocken, noch liegen keine Daten vor, weil der Monat ja noch nicht zu Ende ist. Aber: „Es deutet sich an, dass es ein sehr trockener Monat wird“, sagt der ehrenamtliche Wetterfrosch Hans-Eberhardt Gorges, der das Wetter im Salzlandkreis seit 1991 beobachtet. Für seinen Heimatort Calbe hat er bisher im April gerade einmal fünf Liter pro Quadratmeter gemessen. Das liegt weiter unter Normalwert.

In Staßfurt wurden im März 45,5 Liter pro Quadratmeter gemessen. „Das ist ein guter Durchschnitt“, so Gorges. Der Februar hingegen war schon sehr trocken, der Januar ebenfalls guter Durchschnitt. Gorges blickt mit Sorgen in den Sommer 2019, auch wegen der Erinnerung an den Sommer 2018. „Das war im Juni die extremste Dürre seit 20 Jahren“, wie er sagt. So fielen da im Raum Staßfurt 15,5 Liter pro Quadratmeter, normal wären 60 bis 80 gewesen. Insgesamt waren es 387 Liter im gesamten Jahr 2018, 200 Liter haben zum Normalwert ungefähr gefehlt.

Katastrophale Ernte im Jahr 2018

Das scheint sich 2019 zu wiederholen. „So extrem habe ich das noch nicht erlebt, seit wir hier 1991 begonnen haben“, blickt der Landwirt Carl-Abrecht Bartmer auf seine Zeit in Löbnitz zurück. Die Entwicklung, weniger Wasser zu haben, als wir verbrauchen, könne man seit drei Jahren verfolgen. Die Wasservorräte sind seit drei Jahren total aufgebraucht. Mit der totalen Entleerung des Bodens im vergangenen Jahr war dann das Ergebnis eine katastrophale Ernte. „Wenn wir jetzt keinen Regen bekommen, wird die Ernte in diesem Jahr ,vernichtend‘“, prophezeit Bartmer.

Überall blüht es. Das ist zwar schön anzusehen. „Aber nicht normal“, wie Gorges sagt. „Früher hatten wir am 1. Mai manchmal noch keine Knospen. Jetzt ist seit 14 Tagen schon alles da. Das ist nicht normal, das ist Klimawandel.“

Die Getreidevorräte weltweit seien zwar ausreichend, aber die Trockenheit ist schon ein Thema international, denn sie habe dazu geführt, dass die Vorräte gesunken sind, weil weniger produziert als verbraucht wurde im vergangenen Jahr. „Eine zweite so schlechte Ernte in Mitteleuropa wird auch global eine gewisse Nervosität erzeugen“, meint der DLG-Ehrenpräsident. Russland, Weißrussland und die Ukraine würden schon eine Rolle spielen bei der Getreideerzeugung. Im Moment würden die Preise auch nicht automatisch steigen, weil die Ware knapp werden könnte, erklärt der Experte. „Aber, wenn es in Osteuropa auch nicht so läuft, würde sich das schon auf den Märkten bemerkbar machen.“ Und das wiederum hätte weitreichendere Auswirkungen, gerade für die weniger wohlhabenden Regionen in der Welt. Carl-Albrecht Bartmer erinnert an die „arabische Rebellion“ vor einigen Jahren. Eine Ursache dafür seien auch die Preiserhöhungen für Getreide gewesen.

Und die hätten unter dem Blickwinkel Migration wiederum auch Konsequenzen für uns. „Da sitzen wir wieder in einem Boot.“ Und deshalb müsse man in Europa auch ausreichend ernten, verdeutlicht Bartmer die Zusammenhänge, weit über die eigenen Ackerflächen hinaus.

Auf jeden Tropfen Regen wartet derweil auch Landwirt Marc Glowienka. Man habe zwar noch kein Feld mit neuer Saat wieder umbrechen müssen. Aber der Weizen befinde sich bereits mindestens vier Wochen früher in der sogenannten Reduktion, erklärt der Unseburger. Das heißt, dass die Pflanze ihre Nebentriebe reduziert. Es fehle einfach die Winterfeuchtigkeit im Boden.

Glowienka hat nach der Trockenheit im vergangenen Jahr insofern reagiert, dass sein Unternehmen anstelle von Raps Gerste gedrillt hat. „Das Gerstenkorn ist zehn Mal so groß wie das vom Raps und hat eine dementsprechend größere Triebkraft“, erklärt der Landwirt. Wenn die Rapssaat nicht genügend Wasser bekomme beim Aufgehen, ist sie sofort futsch.

Noch kein Flächenbrand wegen der Trockenheit

Im Salzlandkreis herrscht derzeit die Waldbrandgefahrenstufe 3, es besteht also erhöhte Waldbrandgefahr. Noch ruht der Pieper bei den Feuerwehren der Stadt Staßfurt. Stadtwehrleiter Tobias Schumann ist froh darüber. „Bisher hatten wir keinen Flächenbrand. Ich hoffe auf kein zweites 2018“, sagt er. „Das war damals eine enorme Belastung für uns.“ Bei den Osterfeuern gab es durch die Feuerwehrmänner erhöhte Vorsichtsmaßnahmen. „Aber es war alles super“, so Schumann. Allgemein ist das Jahr 2019 bisher ein vergleichsweise ruhiges Jahr für die Feuerwehren der Stadt Staßfurt.

Wenn es 2019 erneut zu Großbränden wegen der langen Trockenheit kommt, will die Feuerwehr besser gewappnet sein. „Wir müssen Kameraden frühzeitiger entlasten und effizienter einteilen“, erklärt Tobias Schumann. „Und am Einsatzort nur so viele Kameraden hinschicken, wie nötig sind.“ Damit diese bei einem parallelen Brand schneller ausrücken können.