E-Scooter in Staßfurt: Der Rückzug ist bedauerlich

Staßfurt - Es ist überaus bedauerlich, dass es in Staßfurt keine E-Scooter mehr gibt. Während in anderen Städten eine Mobilitätswende stattfindet und auch dank der elektrischen Roller weniger Autos durch die Stadt rollen, erinnert man sich in Staßfurt nur an gestrige Argumente und den Status quo. Die E-Roller wurden von Anfang an kritisch beäugt, von Bürgern und Politikern. Sie liegen und stehen im Weg, werden ins Wasser geworfen, wird argumentiert.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.