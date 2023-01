Am 29. Dezember vergangenen Jahres ist der letzte E-Scooter von Bolt aus dem Stadtbild in Staßfurt verschwunden. Der Anbieter hat sich zurückgezogen.

Mintgrüne E-Scooter von Bolt wie hier am Eingang vom Sodawerk waren in ganz Staßfurt verteilt. Zu Spitzenzeiten gab es 120 Roller. Ende Dezember wurden sie vom Betreiber aus der Stadt abgezogen.

Staßfurt - Die Ankündigung war kein Bluff: Sehr zügig hat der E-Scooter-Anbieter Bolt seinen Worten Taten folgen lassen. Pünktlich zum 29. Dezember 2022 war der letzte Roller in Staßfurt verschwunden. Innerhalb weniger Tage hat der Anbieter seine zuletzt noch etwa 50 E-Scooter in der Bodestadt eingesammelt. Davor waren es bis zu 120 Roller, die in Staßfurt unterwegs waren.