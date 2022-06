Bildung Egeln: Einschulung unter freiem Himmel

In Egeln begann am Freitag und damit zum zweiten Mal an einem Freitag für 31 Mädchen und Jungen aus der Bördestadt sowie aus Tarthun ein neuer Lebensabschnitt. Sie wurden in feierlicher Form in die Grundschule „Vier Jahreszeiten“ eingeschult.