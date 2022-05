Egeln gedenkt der jüdischen Opfer mit einer Kranzniederlegung

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten die Synagogen. Die Reichspogromnacht markierte den Beginn der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. In vielen Städten, auch in Egeln, wurde der Opfer gedacht.

Egeln (rki) - Der Antisemitismus ist omnipräsent. Die Erinnerung an die Nacht, als Synagogen in Brand gesetzt wurden, mahnt die Menschen, gegen Diskriminierung vorzugehen. Bundesweit. In vielen Städten und Gemeinden. Auch in Egeln.