Liveticker
Tourismus Egeln hat mehr zu bieten als die Burg
Der Museumsleiter Uwe Lachmuth will nicht nur Führungen auf der Wasserburg anbieten, sondern auch Stadtführungen unter Einbeziehung der Kloster- und der Stadtkirche.
09.02.2026, 10:12
Egeln. - Die Wasserburg in Egeln übt auf Geschichtsinteressierte eine besondere Anziehungskraft aus. „Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 10 Sonntagsführungen und zusätzlich eine Führung für die Volkshochschule Magdeburg, die Veranstaltungsorganisation Magdeburger Feuerwache und mehrere Führungen für Reisegruppen und Schulklassen“, sagte der Museumsleiter Uwe Lachmuth.