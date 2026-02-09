Der Museumsleiter Uwe Lachmuth will nicht nur Führungen auf der Wasserburg anbieten, sondern auch Stadtführungen unter Einbeziehung der Kloster- und der Stadtkirche.

Egeln hat mehr zu bieten als die Burg

Bei der ersten Führung im neuen Jahr kamen trotz der Kälte zwölf interessierte Besucher von außerhalb auf die Wasserburg.

Egeln. - Die Wasserburg in Egeln übt auf Geschichtsinteressierte eine besondere Anziehungskraft aus. „Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 10 Sonntagsführungen und zusätzlich eine Führung für die Volkshochschule Magdeburg, die Veranstaltungsorganisation Magdeburger Feuerwache und mehrere Führungen für Reisegruppen und Schulklassen“, sagte der Museumsleiter Uwe Lachmuth.