Egeln: Kosten für Grabenmahd werden steigen

Die Landwirte und Grundstücksbesitzer im Einzugsbereich des Unterhaltungsverbandes „Untere Bode“ Borne müssen sich in Zukunft auf höhere Beiträge für die Grabenmahd einstellen.

Eine Nienburger Firma bereitete im Auftrag des Unterhaltungsverbandes an der Ehle in Egeln die Plätze vor, wo die Container für das kontaminierte Material aufgestellt wurden.

Egeln - Der Unterhaltungsverband „Untere Bode“, der für die Pflege der Gräben zweiter Ordnung zuständig ist, muss seine Leistungen neu ausschreiben. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) am Donnerstagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates im Egelner Rathaus mit. Das sei in einer Informationsveranstaltung Ende Juli damit begründet worden, dass die seit 2014 für den Verband tätigen beiden Unternehmen angekündigt hätten, wegen der gestiegenen Kosten für das Material, die Energie und das Personal die Preise anzuheben. Die Preisstabilität sei für den Verband ein gutes Geschäft gewesen, sagte Stöhr.