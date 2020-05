Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH will sich weiter in der Stadt Egeln engagieren.

Egeln l Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH betreibt in Egeln-Nord bereits eine Außenstelle der Staßfurter Werkstatt für behinderte Menschen, eine Wohnanlage für 18 Behinderte und den Kinder- und Jugendfreizeittreff in Egeln.

Beim nächsten Projekt handelt es sich um einen zweigeschossigen Neubaukomplex mit 25 bis 30 Wohneinheiten und eine Tagesförderung. Er soll auf der Wiese neben der Telekom-Station am Amtsdamm in Egeln entstehen, sagte der Geschäftsführer Stefan Labudde in der Ratssitzung am Montagabend.

Bewohner ziehen um

Diese Investition wird notwendig, weil einige Bewohner der Wohneinrichtung in Egeln-Nord, die sich inzwischen im Rentenalter befinden und über Pflegegrade verfügen, die zu ihren Wohnungen im zweiten Stock führende Wendeltreppe nicht mehr hochkommen, sagte Labudde. Deshalb sei er vom dortigen Bewohnerbeirat schon 2016 und 2017 aufgefordert worden, neue altersgerechte und barrierefreie Wohnungen zu schaffen.

Die für einen Neubau zunächst ins Auge gefasste Wiese am Teehaus in Egeln-Nord habe man als Standort verwerfen müssen, weil ihn die Untere Wasserbehörde des Salzlandkreises als Hochwassergebiet bezeichnet hatte, sagte der von der Lebenshilfe beauftragte Bauplaner Uwe Sontach. „Dadurch konnten wir das Objekt dort beerdigen“, sagte der Lebenshilfe-Chef.

Neuer Gebäudekomplex

Nach Rücksprache mit dem Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr und Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (beide UWGE) habe man sich dann auf den Amtsdamm als Bauplatz verständigt, so Labudde. Dort soll ein Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen und einer Fläche von 2000 Quadratmeter sowie zwei Fahrstühlen entstehen. Links daneben ist eine 800 Quadratmeter große Tagesförderung mit Speisesaal und Therapieräumen geplant. Zudem sollen dort Büros und Schlafräume für die Mitarbeiter geschaffen werden, die dort die Tages- und Nachtbetreuung der Bewohner übernehmen.

Letztere erhalten Wohnungen, die 45 Quadratmeter groß sind und über einen kleinen Balkon und ein Bad verfügen werden, sagte Uwe Sontach. „Wer möchte, kann auch eine Miniküche nutzen“, ergänzte Labudde.

Bauvorbereitungen laufen

„Wir sind derzeit dabei, den Baugrund zu erkunden“, sagte der Bauplaner. Er sowie der Investor hoffen, dass es dort keine Überraschung gibt, die die Baukosten gewaltig in die Höhe treibt. Die Lebenshilfe bemühe sich darum, das Vorhaben so gut vorzubereiten, dass es so schnell wie möglich in Angriff genommen und umgesetzt werden könne, sagte der Geschäftsführer gestern der Staßfurter Volksstimme. Es sei wichtig, dass man keine Bauleitplanung brauche.

In Egeln-Nord, wo die Lebenshilfe ihre älteste Wohnanlage für behinderte Menschen im Stil eines Einfamilienhauses betreibt, müssen sich zwei Erwachsene ein Zimmer teilen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Küchen.

„Die Bewohner können sich vorstellen, in die Stadt Egeln umzuziehen. Voraussetzung ist, dass die Stadt Egeln uns dort das benötigte Grundstück zur Verfügung stellt. Unsere Aufsichtsgremien haben dafür grünes Licht gegeben“, sagte Labudde. Das Haus in Egeln-Nord will die Lebenshilfe weiter nutzen.

Plan kommt gut an

Bürgermeister Luckner freut sich über das Engagement des Unternehmens in der Stadt Egeln. „Der Stadtrat unterstützt das Vorhaben mit dem Verkauf des Grundstücks“, sagte Luckner unter Hinweis auf einen Beschluss, den der Stadtrat am gleichen Abend hinter verschlossenen Türen gefasst hatte. Auf diesem Areal wollte ursprünglich ein anderer Investor altersgerechte Wohnungen schaffen. „Das hat sich über drei Jahre hingezogen und ist doch nicht verwirklicht worden“, sagte der Bürgermeister.

Deshalb ist Luckner sehr froh darüber, dass nun die Lebenshilfe diese innerstädtische Baulücke schließen und für die künftigen Bewohner an diesem Standort etwas Schönes schaffen will.