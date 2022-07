Egelner Kinder malen für den Frieden in der Ukraine

René KielEgeln - Mitglieder des Ausschusses für Kultus und Soziales des Egelner Stadtrates hatten nach der ersten Montagsdemo gegen den Krieg Russlands in der Ukraine die Idee, mit Straßenmalkreide auf dem Marktplatz der Stadt ein Zeichen für den Frieden zu setzen. „Kindergarten und Schule wollten wir dafür gewinnen. In der evangelischen Kindertagesstätte ,Apfelbäumchen' und in der Gesamtschule hatten wir Erfolg. Dort hatte man sich auch schon Gedanken darüber gemacht, was man tun kann, um Solidarität zu zeigen“, sagte die Ausschussvorsitzende Marlies Hildebrandt (UWGE) der Volksstimme.