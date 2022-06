Egelner Mulde: Bescheide für die Grabenpflege können verschickt werden

Auch der Dorfteich in Hakeborn, den die Einheimischen als Röthe bezeichnen, gehört zu den Objekten, die vom Unterhaltungsverband gepflegt werden müssen.

Egeln - Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde hat mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung den Weg für die Satzung frei gemacht, die es der Verwaltung möglich macht, die nächsten Bescheide an die Landwirte und Grundstücksbesitzer in den Mitgliedsorten zu verschicken. Dabei handelt es sich um die Beiträge, die die Verbandsgemeinde für die Pflege der Gräben zweiter Ordnung an die beiden Unterhaltungsverbände „Untere Bode“ und „Elbaue“ bezahlen muss. Diese hatte sie bis 2014 selbst bezahlt. Angesichts der angespannten Haushaltslage verlangte die Kommunalaufsicht von den Kommunalpolitikern, diese Ausgaben auf die Landwirte und Grundstücksbesitzer umzulegen.