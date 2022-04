Egelner Mulde für Beitritt in Verein?

Egeln - Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde befasst sich in seiner nächsten Sitzung morgen um 19 Uhr im Sitzungssaal des Egelner Rathauses auch mit der Zukunft der Lokalen Leader-Aktionsgruppe Börde-Bode-Auen. Diese soll nach dem Willen des Landes in einen neu zu gründenden Verein umgewandelt werden. Der Rat soll einen Beitrittsschluss fassen und seine Zustimmung zu der von der Interessengruppe Börde-Bode-Auen erarbeiteten und abgestimmten Vereinssatzung, zur Geschäftsordnung und zur Beitragsordnung geben. In diesem Verein wollen sich die Verbandsgemeinde und die Städte Staßfurt und Hecklingen auch in den nächsten Jahren um Leader-Fördermittel aus den EU-Töpfen bemühen, um die Region weiter voran bringen zu können.