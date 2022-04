Egelner Mulde: Kosten für Wasser-Hausanschlüsse sollen steigen

Das könnte teuer werden. Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ berät heute, 16.30 Uhr, Am Schütz in Staßfurt über den Jahresabschluss für 2020 und über eine Änderung der Wasserbeitragssatzung.

Egeln - Im Vorfeld hatte sich der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde mit den Tagesordnungspunkten der heutigen Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ Staßfurt beschäftigt. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist der Jahresabschluss für das vergangene Jahr. Es schloss mit einem Überschuss von 1,22 Millionen Euro ab. „Geplant waren rund 570 000 Euro“, sagte der Verbandsgeschäftsführer Andreas Beyer im Egelner Rathaus. Am geringsten war das Jahresergebnis mit 5584 Euro in der Trinkwassersparte. Zugleich erzielte der Verband mit 16,7 Millionen Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte.