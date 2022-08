Egelner Mulde: Mehr Geld für den Bürgermeister?

Egeln - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hatte am 31. Mai die Kommunalbesoldungsverordnung des Landes neu gefasst. Sie trat am 1. Juli in Kraft. Dadurch erhalten die Hauptverwaltungsbeamten, die erstmals unmittelbar wieder gewählt wurden, mit der Einstufung in die nächst höheren Besoldungsgruppe mehr Geld. Zugleich werden die Höchstbeträge der monatlichen Aufwandsentschädigungen für die hauptamtlichen Beamten der Kommunen angepasst. Die Höhe muss sich innerhalb der vom Land vorgegebenen Beträge ausrichten. Für Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohner bis 20.000 Einwohner gibt das Land eine Summe von 240 bis 320 Euro vor.