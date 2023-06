Jetzt ist es offiziell, dass der Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr, bei der Wahl am 3. September 2023 noch einmal ins Rennen geht.

Egeln - Die Anhänger der Unabhängigen Wählergemeinschaft Egeln (UWGE) haben Michael Stöhr in einer Versammlung im „Pferdestall“ auf der Wasserburg erneut als ihren Kandidaten für die Wahl des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters am 3. September nominiert. Für den 51-jährigen Amtsinhaber, der seinen Hut bereits vor Monaten in den Ring geworfen hatte und ohne Gegenkandidaten angetreten war, stimmten alle zehn anwesenden UWGE-Mitglieder.