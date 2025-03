Am Wahlabend wurden die Briefwahlstimmen im Sitzungssaal des Egelner Rathauses ausgezählt.

Egeln/RKI. - Die AfD hatte in der Egelner Mulde über 45 Prozent der Stimmen erhalten. Noch drastischer war das Ergebnis der Juniorwahl an der Ganztagsschule in Egeln, wo 69 Prozent der Schülerinnen und Schüler der 9. bis 10. Klassen, die daran teilgenommen hatten, ihr Kreuz bei dieser Partei gemacht hatten. Das hat Cedric Harms aufgeschreckt.