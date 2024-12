Was der neue Besitzer Paulo Alves Francisco mit dem ehemaligen Hotel am Sperlingsberg in Staßfurt plant.

Staßfurt - Bumm, bumm, bumm. An diesem Dezember-Tag, mitten in der Woche, ist es kurz nach 16 Uhr. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gleitet ein wolkenverhangener Nachmittag in den Abend über, aber am Sperlingsberg in Staßfurt wird noch gearbeitet. Bauarbeiter laufen auf dem Gerüst auf und ab. Ein Transporter hält, zwei Männer tragen Fenster herein, die sie heute noch einbauen wollen, wie sie versichern. Beim ehemaligen Hotel am Sperlingsberg ist Leben eingekehrt. Nachdem es über 20 Jahre leer stand. Und es ist schon einiges passiert.