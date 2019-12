Erst erhielt Ursula Pennigsdorf aus Hohenerxleben den Verdienstorden der Bundesrepublik. Dann wurde sie von der Dorfgemeinschaft gefeiert.

Hohenerxleben l Sozusagen einen zweiten Ritterschlag erfuhr die Geehrte am Abend darauf von ihrem Dorf. „Uschi I.“ – beim Heimatfest vor vier Jahren so getauft – durfte erst punkt 18 Uhr in der Alten Schule sein. Dort hat der Kultur- und Heimatverein Hohenerxleben sein Domizil. „Hab mich dolle geschont heute“, verriet sie zu Beginn der Feierstunde, „Mein Mann hat mich festgehalten.“

Sie sollte mal nur den Abend genießen und sich von Vertretern aller Vereine, der Feuerwehr, von Einrichtungen, Ortsbürgermeister und Ortschaftsräten feiern lassen. Stillhalten ist sonst überhaupt nicht ihr Ding. Denn Ursula Pennigsdorf ist auch mit 79 Jahren ein Hansdampf in allen Gassen, ein Tausendsassa in Sachen Organisation und unermüdlich, wenn sie von neuen Ideen getrieben wird.

Und das nicht erst, seitdem die Hohenerxleberin den genannten Verein 2005 mitgründete und ihm so lange auch schon vorsteht. Damals sollte eine gewisse Leere in Kultur und Geselligkeit von Hohenerxleben enden. Jörg Hirsch, Pennigsdorfs Vize, bestätigt: „Bis zur 800-Jahr-Feier unseres Ortes gab es zwischenzeitlich eine Flaute.“

Organisatorische Erfahrung brachte Ursula Pennigsdorf jedenfalls mit aus ihrer beruflichen Zeit als Landwirtin im einstigen Volkseigenen Gut, welches zu DDR-Zeiten materielle und finanzielle Grundlagen für das gesellige Leben im Dorf bot. Nach der Wende widmete Pennigsdorf ihre Kraft weitgehend der ABM-Gesellschaft GSI Hohenerxleben.

Als 65-Jährige startete sie jedenfalls nochmal richtig mit ihrem organisatorischen Talent durch.

Marianne Nebel, Wegbegleiterin im Verein und zwischenzeitlich Ortsbürgermeisterin, ließ ihre verdiente Freundin am Freitagabend mit herzlichen Worten hochleben: „Was wäre Hohenerxleben ohne dich? Wenn es darum geht, etwas zu bewegen, können wir auf dich zählen. Du bis immer da und immer eine Nasenlänge voraus.“

Seit Jahrzehnten liege ihr der Heimatgedanke am Herzen, setze sie sich für die Dorfgemeinschaft ein. „Sie tanzt auf allen Hochzeiten“, bringt Marianne Nebel es auf den Punkt und nennt Beispiele, wo überall: Heimatverein ab 2005, vier Jahre später Bezug der Alten Schule mit der Heimatstube, Wiederbelebung Hohenerxleber Traditionen wie Osterfeuer, Tanz in den Mai, Heimatfeste, und und und ...

Wiederbelebung

Vermutlich gäbe es keinen Karneval „Arkschlemm helau!“ ohne sie. 2017 gab „Uschi“ den Anstoß, den Sportverein Hohenerxleben wiederzubeleben. Immer wieder stachelte sie die noch verbliebenen Sportfreunde an. Der Sportplatz wurde auf Vordermann gebracht.

Ursula Pennigsdorf hat unendlich viele Ideen und ist so unermüdlich, „dass man dich manchmal stoppen muss“, wie es Marianne Nebel ausdrückt.

Und die Geehrte schaffe es vor allem, dass alle Vereine und Institutionen an einen Tisch kommen (Originalton Uschi: „Auf den man auch mal hau‘n muss, wenn es nötig ist“).

Die ehrenamtliche Arbeit ist ein Großteil ihres Lebens. „Das geht auch nur, weil dir deine Familie den Rücken freihält.“ Die Laudatorin der Hohenerxlebener Dorfgemeinschaft hebt noch hervor, dass man stolz sei auf „unsere Uschi“, wünscht ihr weiterhin viel Kraft und verspricht: „Du kannst weiter auf uns zählen.“

Danksagung

Bescheiden wie sie ist, dankte die Ordenträgerin: „Ich bin auch stolz auf euch. Wir machen das ja nicht für uns, sondern für das Dorf. Ich bin der Meinung, dass Hohenerxleben dadurch auch attraktiver geworden ist. So viel wäre sonst kulturell nicht los hier.“

Noch etwas durfte sich die Runde der Vereinsvertreter sicher sein: Ans Aufhören denkt die 79-jährige rüstige Rentnerin längst noch nicht.

Und „Uschi“ wäre nicht sie selbst, hätte sie nicht noch eine Ankündigung für einen neuen kulturellen Höhepunkt parat: „Teilen Sie bitte in der Zeitung mit, dass wir am Dienstag, 17. Dezember, 17 Uhr, in unserer Kirche ein Weihnachtskonzert mit der Musikschule Volker Telge veranstalten.“ Was hiermit geschehen ist.