Hoch und elegant gewachsene Säulen-Eichen prägen diesen Abschnitt der Förderstedter Straße in Staßfurt. Foto: Falk Rockmann

Die ausgebaute Rathmannsdorfer Straße in Neundorf soll mit jungen Eichen flankiert werden.

Staßfurt/Neundorf l „Die Stadtverwaltung sollte sich doch nochmal überlegen, ob sie wie geplant Eichen entlang der Rathmannsdorfer Straße pflanzen lassen will“, wandte sich Sabine Meinecke, eine besorgte Anliegerin besagter Straße in Neundorf, an den „Salzland-Kurier“.

Größte Sorge der Einwohnerin: ein drohender Befall mit dem Eichenprozessionsspinner, der sich bekanntlich im Land ausweite. „Könnten nicht besser andere Baumarten ausgewählt werden?“, fragt die Neundorferin.

„Die Stadt möchte von der Anpflanzung der geplanten 89 Säulen-Eichen (lateinische Bezeichnung: Quercus robur fastigiata) in der Rathmannsdorfer Straße in Neundorf nicht abgehen“, reagiert Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin Bauen und Sanieren der Stadt Staßfurt, auf die Befürchtung der Einwohnerin.

Mit dem Ausbau der Rathmannsdorfer Straße in Neundorf wurden die meisten Bäume – überwiegend Linden – in den Nebenbereichen gefällt.



Es spreche sehr viel für die Verwendung dieser Baumart. „Die Säulen-Eiche ist sehr bodentolerant, anspruchslos, robust, frosthart, sturmfest und nach Ausbildung der tiefgehenden Pfahlwurzel auch trockenheitsresistent, was bei den derzeitigen Wetterverhältnissen besonders für diese Bäume spricht.“ Durch die säulenförmige Wuchsform sei sie zudem besonders für schmale Straßen geeignet.

„Wir haben bisher auch nur gute Erfahrung mit dieser Baumart gemacht“, verweist Susanne Epperlein auf die Förderstedter Straße in Staßfurt.

Zum Thema Schädlingsbefall mit Eichenprozessionsspinnern sei zu sagen, dass in Staßfurt und Ortsteilen bis heute kein diesbezüglicher Befall an Eichen festgestellt beziehungsweise gemeldet wurde. Das liege vor allem daran, dass hier keine waldähnlichen Eichenbestände beziehungsweise Altbaumalleen vorkommen, so die Fachdienstleiterin.

„Und wir kontrollieren unsere Eichenbestände vorsorglich regelmäßig“, ergänzt sie noch.

Natürlich sei man nicht zu 100 Prozent gegen den Eichenprozessionsspinner geschützt. Aber ein eventueller Befall könne auch sofort eingedämmt werden. Entsprechende Hinweise von Bürgern würden ebenfalls helfen, schnellstens eingreifen zu können.

„Und wir können auch dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu einem Befall kommt“, erklärt Epperlein, „Das ginge sogar auch auf natürliche Weise – in dem man die Feinde des Schädlings stärkt. Der Eichenprozessionsspinner hat auch eine Vielzahl natürlicher Feinde, wie Vögel (zum Beispiel Kuckuck oder Pirol). Auch Insekten wie Wanzen, Schlupfwespen oder Raupenfliegen kämen dazu in Frage.“

Gerade in den ländlicheren Gebieten sei deshalb der Befall durch den Eichenprozessionsspinner nicht beziehungsweise sehr selten festzustellen, da dort die natürlichen Feinde sehr häufig und verstärkt eine Ausbreitung erst gar nicht entstehen lassen.