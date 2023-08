Kommentar zum Schachtsee Ein besseres Wahlkampfthema als Irish Travellers gibt es nicht

Ein Jahr nach den Vorfällen rund um den Campingplatz am Großen Schachtsee diskutiert Egelner Mulde immer noch über die Vorfälle mit den Irish Travellers. Kunststück, denn das Thema ist für einen Wahlkampf wie gemalt, findet Frank Klemmer. Was die Diskussion so reizvoll macht.