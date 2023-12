Staßfurt. - Wenn Rico Schäfer, Vorsitzender des Staßfurter Geschichtsvereins, über die Mühle Rebentisch spricht, kann man ihm die Begeisterung anmerken: „In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Wassermühle nebst Nebengebäude und Lagerhalle für das Getreide errichtet.“

Doch vom Nebengebäude ist heute nichts mehr zu sehen. In den vergangenen Wochen wurde das Nebengebäude an der Bodebrücke, in dem einst Bauern ihr Schrot ablieferten und dafür Mehl mit nach Hause nehmen konnten, abgerissen.

Verkauf gescheitert

Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex, der sich im Besitz der Stadt befindet, sollte schon einmal veräußert werden: Im Sommer 2016 stand die Mühle zum Verkauf. 19.000 Euro sollte die historische Anlage kosten, 2.374 Quadratmeter beträgt die Grundstücksfläche. Auch eine Pacht hatte die Verwaltung seinerzeit vorgesehen. Etwa für Kulturveranstaltungen. Doch letztlich ist die Mühle im Eigentum der Stadt geblieben.

„Wir durften im Sommer des vergangenen Jahres die Mühle besichtigen“, erinnert sich Schäfer. Damals sei ihm schon aufgefallen, dass das Nebengebäude in einem schlechten Zustand war. „Der Mühlbetrieb wurde noch zu DDR-Zeiten eingestellt“, erklärt der Geschichtsfreund. Sie befand sich 1880 zunächst im Eigentum von „Bennecke, Hecker & Co.“, ist in einem alten Staßfurter Adressbuch zu lesen. Erst 1920 ging sie in den Besitz von Otto Rebentisch über. Rebentisch selbst, der aus einer Müllerfamilie aus Annaberg (Sachsen) stammte, lebte noch bis 1965 in dem Gebäude, seine Frau Anna bis zirka 1980. Auch das kann Schäfer den Adressbüchern, die er alle sorgfältig digitalisiert hat, entnehmen.

Der anliegende künstliche Mühlgraben wurde in den 1970er-Jahren verfüllt, an eine Weiternutzung als Mühle war nun nicht mehr zu denken.

„Nach der Wende befand sich ab den 1990er-Jahren ein Gartencenter – das ‚Grüne Zentrum für Garten- und Landschaftsbau‘ in dem Gebäude.“ Doch auch das musste bald schließen und seitdem „liegt das Gelände nebst Gebäuden brach und ist dem Verfall preisgegeben“, erklärt Rico Schäfer. Das Dach beispielsweise sei schon lange eingestürzt und auch die Balken und Böden seien morsch gewesen.

Abriss wegen Sicherheit

Rico Schäfer hat schon im vergangenen Jahr bemerkt, dass das Nebengebäude baufällig ist. (Foto: Geschichtsverein Straßfurt)

Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters René Zok erklärt: „Der Abriss ist eine Gefahrenabwehr wegen Einsturzgefahr. Aus diesem Grund war der Bereich auch schon einige Wochen gesperrt.“ Aber was passiert mit der Mühle selbst? Das weiß auch die Stadt Staßfurt noch nicht. Ein Konzept, was auf dem Gelände gebaut oder wie die ehemalige Mühle weiter genutzt werden soll, liege bisher nicht vor. Auch mit der Umgestaltung des Kaiserhofes habe der Abriss nichts zu tun. Aber Julia Föckler bestätigt, dass das Areal weiterhin im Eigentum der Stadt verbleiben soll.