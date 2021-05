Als beim Agro-Team in Unseburg ein Vermittlungsangebot von der Agentur für Arbeit ins Haus flattert, schüttelt es die Mitarbeiter kräftig. Nicht nur, dass die Buchhalterin, die der Firma viel Geld gestohlen hat, nochmals angeboten wird. Warum darf die rechtskräftig Verurteilte überhaupt noch in dem Bereich arbeiten? Und wer warnt jetzt künftige Arbeitgeber?

Unseburg - Beim Agro-Team in Unseburg ist man entsetzt. „Ist das ein schlechter Scherz?“, fragt Geschäftsführerin Jeanette Glowienka. „Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.“

Die Agentur für Arbeit bietet dem Landwirtschaftsunternehmen mit 90 Mitarbeitern eine Buchhalterin per Vermittlungsvorschlag an. Allerdings hatte genau diese Frau die Firma 2017 bis 2018 als Buchhalterin um 80.000 Euro betrogen. Von ihrer Verurteilung im November 2020 hatte die Firma aus der Volksstimme erfahren: Zweieinhalb Jahre Gefängnis wegen „gewerbsmäßiger Untreue“, der Haftantritt kann sich noch bis Ende dieses Jahres hinziehen. Dazu kommt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung bei einem ihrer vorherigen Arbeitgeber.

Agentur entschuldigt sich

Auch der Agentur für Arbeit, die dem Agro-Team die Frau nochmals angeboten hat, ist klar, dass zwischen den Parteien kein Arbeitsverhältnis mehr zustande kommen kann. Für diesen Fehler entschuldigt sich die Chefin der Agentur für Arbeit in Bernburg: „Dies ist tatsächlich unglücklich gelaufen. Hier hätten wir sehen müssen, dass eine Vorbeschäftigung bei dem Unternehmen vorlag und der Arbeitgeber gekündigt hat. Hier können wir uns nur bei dem Unternehmen entschuldigen“, erklärt Anja Huth, Vorsitzende der Geschäftsführung.

Die Agentur war über die Vorgänge beim Agro-Team informiert. „Als das alles aufflog, haben wir das sofort dem Arbeitsamt gemeldet“, sagt Jeanette Glowienka. Man wollte, dass auch zukünftige Arbeitgeber der Frau gewarnt werden. „Wir haben eine Anzeige bei der Polizei gemacht und haben die Sache direkt zur Staatsanwaltschaft in Magdeburg gegeben.“

Betrug in der Buchhaltung

Das Team in Unseburg hat nämlich einiges durch mit der sonst unauffälligen Frau. Von August 2017 bis Mai 2018 war sie dort als Buchhalterin beschäftigt. „In der Poststelle merkte ich irgendwann, dass immer mehr Mahnungen kamen“, erzählt Büromitarbeiterin Diana Ostenried. Die Firma muss regelmäßig ihre Lieferanten für Dünger, Saatgut, oder Pflanzenschutzmittel bezahlen.

Dann kamen Anrufe, warum die Rechnungen nicht wie sonst bezahlt werden – in dem Fall ein kleiner Betrag des Lieferanten für Fahrzeugersatzteile. Hier fand die Chefin durch Nachbohren heraus, dass eine Rechnung nicht bezahlt war, während die Buchhalterin alles abstritt und ihr sogar noch einen gefälschten Zahlungsbeleg vorlegte. Am selben Tag noch war das Arbeitsverhältnis beendet.

„Es war also ein klitzekleiner Fehler, durch den alles aufflog“, sagt Diana Ostenried. „Der eigentliche Betrug an uns aber war perfekt gemacht und wäre erst beim Jahresabschluss aufgefallen. Es war fast professionelle Geldwäsche.“

Geld fehlt weiterhin

Denn dann kam das böse Erwachen, als man die Buchhaltung unter die Lupe nahm. Die Buchhalterin hatte den Großteil aller Rechnungen pünktlich bezahlt, zehn Tage später aber immer den gleichen Betrag an sich selbst überwiesen. Als Empfänger war aber nicht ihr Name, sondern manuell wieder die Namen der Lieferanten-Firmen eingetragen worden.

Der Chefin Janette Glowienka, die jede Überweisung absegnet, war nichts aufgefallen. Die Beträge hauten hin, der Empfänger auch. Immer unter 10.000 Euro pro Überweisung schaffte die Frau Geld über Monate auf verschiedene Online-Konten.

Lange saß ihre Nachfolgerin beim Agro-Team an der Buchhaltung, um die Zahlen wieder aufzuräumen. Von den 80.000 Euro wird die Firma, die sich von einem Anwalt unterstützten lässt, nicht viel wiedersehen: „Wir haben einen Pfändungsbeschluss erwirkt, aber bei der Frau ist nichts zu holen. Wir haben bisher nur drei mal 90 Euro zurückbekommen“, sagt Jeanette Glowienka.

Ob die Frau nach zwei nachgewiesenen Betrugsfällen nicht auch bei ihren neuen Arbeitgebern in Versuchung gerät? Das Agro-Team hörte von ihren nächsten Arbeitsstellen, dass die Frau auch später nie lange bei einer Firma blieb. Dem Hörensagen nach soll es zu weiteren Betrugsfällen gekommen sein, allerdings soll keine Anzeige erstattet worden sein.

Wieso werden Arbeitgeber nicht informiert?

„Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass die Frau tatsächlich weiterhin als Buchhalterin vermittelt wird und dass sie überhaupt noch in dem Beruf arbeiten darf“, meint Jeanette Glowienka. Warnt wenigstens das Arbeitsamt künftige Arbeitgeber vor der Frau?

Tatsächlich darf die Agentur für Arbeit künftige Arbeitgeber hier nicht warnen. „Wir dürfen von Arbeitsuchenden nur die Daten erheben, die für die Vermittlungsarbeit unmittelbare Relevanz haben. Der Bewerber ist nicht verpflichtet, darüber hinaus Angaben zu machen, und wir dürfen diese nicht explizit hinterfragen“, so Agenturchefin Anja Huth. Auch Vorstrafen oder einen baldigen Haftantritt müssen Arbeitssuchende nicht angeben. Die Agentur könne sich in ihrer Vermittlungsarbeit nur auf das einstellen, was der Arbeitssuchende auch mitteilt.

„Letztendlich muss sich der Arbeitgeber im Rahmen des Vorstellungsgespräches selbst schützen. Es gibt die Möglichkeiten, in besonderen Vertrauenspositionen polizeiliche Führungszeugnisse abzufordern“, so Huth weiter. Der Arbeitgeber muss Vorstrafen bei Vorstellungsgesprächen selbst erfragen.

Für den speziellen Fall in Unseburg sagt Huth: „Da es sich bei dem Beruf Buchhalter um einen sogenannten Mangelberuf handelt, würde sich die Vermittlung weiterhin auf diesen Bereich konzentrieren.“ Es sei denn, die Arbeitsuchende würde selbst angeben, dass sie in dem Beruf nicht mehr arbeiten will.