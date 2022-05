Ein Stück vom Frühling blüht in Schönebeck

In einem Meer aus Tulpen: Bei Tulpina in Schönebeck haben Inhaberin Simone Zuck (l.), hier mit Mitarbeiterin Katrin Weingarte, rund eine Viertelmillion Frühblüher gesteckt.

Schönebeck - Sonnengelb, zartrosa, sattes Rot: In allen möglichen Farben leuchten sie und bringen ein Stück vom Frühling ins Haus. Mitten im trist-grauen Januar. Bei Tulpina in Schönebecks Industriepark West gedeihen noch bis Ostern rund 250 000 Tulpen. Im Oktober haben Inhaberin Simone Zuck und ihr Team begonnen, die ersten Zwiebeln zu stecken. Seit Anfang des Jahres entfalten die Blumen ihre wunderschönen Blüten. Derzeit in sechs Farben. Ab Mitte Februar sind auch die gefüllten und gefransten Tulpen so weit. Dann lassen sich die Farben kaum mehr zählen.