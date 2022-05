Ein wahres Vorzeigeunternehmen in Hecklingen

Die Firma Möller Industrietechnik in Hecklingen gilt als „ein Vorzeigeunternehmen, auf das Sachsen-Anhalt stolz sein kann“. Alles begann in einer Dachwohnung.

Hecklingen/Gänsefurth - Die Firma Möller Industrietechnik GmbH hat sich in mehr als 25 Jahren von einem Ein-Mann-Unternehmen zum größten industriellen Arbeitgeber der Stadt Hecklingen mit rund 140 Beschäftigten und fünf Auszubildenden entwickelt. Das im Hecklinger Gewerbegebiet „Bodewiesen“ in Gänsefurth ansässige innovative mittelständische Unternehmen ist Vollsortimenter und fertigt Flachdichtungen von der kleinsten Gummi- bis zur großen Metalldichtung. Pro Jahr verlassen rund 35 Millionen Stück davon die Produktionshallen und werden an Kunden in ganz Europa verkauft.