Der Wintermarkt des Altenpflegeheims Otto-Geiss-Haus stimmte Staßfurt auf den ersten Advent ein. Und man schmiedete Pläne für 2026. Stichwort: Nachbarschaftshilfe.

Initiatoren des Wintermarkts in Staßfurt-Nord (von links): Quartiersmanagerin Beate Kranz, Cathleen Abram von der Wobau, Quartiersmitarbeiterin Anastasiia Volotovska, Jessica Spalteholz, ebenfalls Wobau.

Staßfurt - Ein langer Nachmittag der voradventlichen Zusammenkunft begeisterte am Freitag die Bewohner des Dr.-Otto-Geiss-Hauses – und zahlreiche Gäste des Staßfurter Altenpflegeheims in der Löderburger Straße. Zur Kaffeezeit ging’s los. Ein Wintermarkt für Jung wie Alt aus nah und fern. „Wir haben vor drei Jahren mit der Quartiersarbeit begonnen“, sagt Michael Hauschild, Geschäftsführer der Sozialen Dienstleitungen Pegasus. Im nunmehr zweiten Jahr veranstalte man im Verbund mit dem Quartiersmanagement etwa, der Wobau, der Stiftung Staßfurter Waisenhaus oder dem Otto-Geiss-Altenpflegeheim einen gemeinsamen Wintermarkt vieler rund um das alte Fernsehwerk beheimateter Akteure. „Die Bürger wollen Begegnungen.“