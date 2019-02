In Staßfurt ist ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt worden.

Staßfurt l Aufmerksamen Bürgern ist es zu verdanken, dass die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann hinter Schloss und Riegel bringen konnte.

Am frühen Sonnabendmorgen hatten die Bürger die Polizei darüber informiert, dass eine dunkel bekleidete Person in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße sein Unwesen treibt. Der Täter hatte mit Hilfe eines Schlagwerkzeugs eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und sich an den Warenträgern für Zigaretten zu schaffen gemacht.

Zwar konnte er den Tatort verlassen, aber mit Hilfe der Zeugen stellten ihn die Polizeibeamten in unmittelbarer Tatortnähe.

Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten schon ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt und der Täter in die Justizvollzugsanstalt nach Burg gebracht.

Das Diebesgut konnte vollständig aufgefunden und sichergestellt werden.